Kamps miste steun eigen GroenLinks tijdens gifkwestie: ‘Er hoeven niet meteen koppen te rollen, maar je moet wel transparant zijn’

Kamps bijt zich sinds 2019 stevig vast in de kwestie rond de opslag van giftig blusschuim. Door slechte controle door de overheid stapelden de vaten zich op, op een bedrijventerrein aan de Voltastraat in Doetinchem. Er mochten maar tien containers staan, maar de opslag groeide naar liefst 1300 containers.



Kamps kaartte de kwestie in het openbaar aan. Maar volgens haar partij opereerde ze te solistisch, ging ze te fel tekeer en was er niet met haar te praten over haar aanpak. Vorige week zegden fractiegenoten het vertrouwen in haar op en besloot ze haar zetel in te leveren.

U heeft een pittige tijd achter de rug. Hoe heeft u dat beleefd?

,,Ik ben wel ontzettend moe, maar ergens ook heel erg opgelucht dat de kwestie nu zo op de kaart staat. Ik denk dat dat ook nodig is om dit tot een goed einde te brengen. Dus ik heb er zeker geen spijt van.’’

Maar u bent sinds vorige week uw raadszetel kwijt. Dat is een behoorlijke prijs die u betaalt.

,,Het klinkt een beetje gek, maar posities hebben alleen nu als je er ook echt wat mee kan. Tuurlijk is het niet fijn. Ik had nog genoeg dingen willen doen in de gemeenteraad, maar het is wel een bewuste keuze. Dit was voor mij te belangrijk.’’

Quote Dit is een milieu­schan­daal, dat is echt ongekend Karen Kamps

Toch hebben twee jaar geleden honderden Doetinchemmers op u gestemd. Die laat u nu ook zitten...

,,Daar ben ik me van bewust. Maar ik kan een raadszetel niet los zien van een partij. Mensen hebben niet alleen op mij gestemd, mensen hebben ook op GroenLinks gestemd. Dan is het voor mij vanzelfsprekend dat ik die zetel teruggeef. Het is geen manier om mijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Bovendien hebben we al een raad met elf partijen. Een twaalfde daarbij, dat is niet meer uit te leggen.’’

Volledig scherm De ruim 1300 vaten met giftig blusschuim op het terrein van het faillietverklaarde Rutgers Milieu in Doetinchem. © DG

Het verwijt vanuit GroenLinks is dat u niet of slecht overlegd heeft over uw aanpak in de kwestie rond de vaten. Heeft de partij een punt?

,,Je kunt de vraag ook omdraaien. Dit is een milieuschandaal, dat is echt ongekend. Het gaat ook om het DNA van GroenLinks. Waarom zijn ze niet achter mij gaan staan?’’