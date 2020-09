Kan een foutje bij Belgische windmolens het einde van groot zonnepark bij Brummen betekenen?

Zorgdiscus­sie in Eibergen: ‘Schoolver­zuim kan aanloop zijn naar meer ellende’

29 september EIBERGEN - Zorgprofessionals en jeugdzorgcliënten geven CDA-Tweedekamerlid René Peters deze maandag feedback over hoe de jeugdzorg in Berkelland werkt. Huiselijk geweld blijft een punt van zorg. „Naar de puppycursus gaan vinden we normaal, ouderschap moet automatisch gaan?”