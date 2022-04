Kan Vitelco aan de slag met de stankoverlast of komt er weer een nieuwe deskundige?

Moet er wéér een nieuwe deskundige aangesteld worden, of kan leerlooier Vitelco eindelijk starten met onder meer het bouwen van een 30 meter hoge schoorsteen om zo de stankoverlast in de buurt te verminderen. Bij de meervoudige kamer bestuursrecht in Arnhem stonden donderdagmorgen het bedrijf, de gemeente en een 15-tal eisers tegenover elkaar.

Volgens de eisers zijn de geur beperkende maatregelen, die het bedrijf moet gaan implementeren, niet verstrekkend genoeg. ,,Wij hebben iedere last van stank, rode stof en wat al niet meer. In de praktijk betekent het dat we barbecues noodgedwongen moeten afzeggen en dat we rotzooi op onze auto's vinden”, laat Ruud Geurkink weten. De overbuurman van de leerlooier is een van de tegenstanders die al jaren strijdt tegen het bedrijf dat in het centrum van Lichtenvoorde zit.

Het liefst zien de tegenstanders dat Vitelco in zijn geheel vertrekt uit Lichtenvoorde omdat dergelijke bedrijfsvoering niet past in het dorp. De gemeente heeft dit al onderzocht, maar dat blijkt te kostbaar.

Discussie over waarden

Daarom heeft de gemeente Oost Gelre, samen met Vitelco, ingezet op het verminderen van de overlast. Zoals het bouwen van een dertig meter hoge schoorsteen, en manische afzuiging.

Maar de eisers hebben een hard hoofd in de effectiviteit daarvan. Waarom, blijkt een heel technische discussie over meet-, grens-, richtwaarden en hoe deze gelezen moeten worden. Daarvoor baseert de groep zich op het meest recente deskundigenonderzoek van Buro Blauw - een ingenieursbureau gespecialiseerd in luchtkwaliteit - dat door de gemeente gebruikt is bij het opstellen van het maatregelenpakket.

Niet alle aanbevelingen uit dat onderzoek zijn echter door de gemeente overgenomen. ,,Omdat we hebben gekeken naar wat een extra maatregel nog doet. De kosten moeten wel opwegen tegen de baten”, legt de gemeente uit. ,,Daarnaast zit dit bedrijf al meer dan 100 jaar op deze plek. De woningen zijn allemaal later gekomen.”

Met het nu opgestelde pakket moet het overgrote deel van de mensen dat nu overlast ervaart wel verholpen zijn. Een vijftigtal woningen zal, zo is de prognose, nog wel wat geuroverlast kunnen waarnemen. Al blijft dit, net als nu al het geval is, ruim binnen de wettelijk gestelde waarden.

‘Willen graag iets doen aan de stank’

Vitelco is bereid verder te gaan dan de wettelijke norm, dit komt volgens directeur Twan de Bie omdat het bedrijf het uitermate vervelend vindt dat mensen overlast ervaren. ,,We willen er heel graag iets aan doen. Zeker voor de buurt, waarvan een groot aantal onlangs nog op onze open dagen was”, zegt de directeur.

,,Maar dat wordt steeds door deze groep klagers tegengehouden. Zij traineren de boel telkens waardoor wij niet aan de slag kunnen. We gaan namelijk pas bouwen als we zeker weten wat er van ons gevraagd wordt. Mocht de rechtbank een nieuwe deskundige aanstellen, duurt het almaar langer. We hebben er nu al drie gehad, dus waarom niet nog een vierde”, verzucht hij.

,,Je kunt je wel voorstellen dat als wij nog verstrekkendere maatregelen moeten gaan treffen, wij daar op onze beurt weer tegen in beroep gaan.”

De rechtbank vraagt zich op haar beurt af wat de eisers hopen te bereiken als de opgestelde maatregelen van tafel gaan. ,,Bent u dan niet bang met lege handen te staan?”, aldus één van de rechters. ,,Nee”, laat de advocaat van de eisers weten. ,,Dan is het aan de gemeente om regels op te stellen die wel voldoen.”

De rechtbank laat weten binnen zes weken een uitspraak te doen, tenzij geoordeeld wordt een nieuwe deskundige aan te stellen.