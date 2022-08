Kanoën en klunen tijdens 4e Internationale Berkel Kanorally

De kanotoertocht over 53 kilometer is op touw gezet door de Vrienden van de 3e Berkelcompagnie in samenwerking met de kanoverenigingen KSV Stadtlohn, KSV Vreden, LKV Njord (Lochem) en de Zutphense Kanovereniging Anax en Fiets- en Kanoverhuur Ten Brinke in Rekken. In principe wordt twee dagen gekanood: 25 kilometer vanaf Ellewick tot Borculo en de volgende dag nog eens 28 kilometer tot waar de Berkel in Zuphen in de IJssel uitmondt.

Het blijft het nog even spannend of alles door kan gaan zoals de kanoërs het het liefst zouden doen. Dat is onder meer afhankelijk van het aantal coronabesmettingen: dan zou het ‘internationele’ karakter van het evenement onder druk kunnen komen te staan. Tegelijk houden de kanoërs ook het waterpeil in de Berkel in de gaten. Want als dat in Duitsland te laag is, kan niet in Ellewick worden gestart maar zal het startpunt worden verlegd naar de Duits-Nederlandse grens bij Rekken. ‘Internationaal’ is het geheel dan nog steeds, maar dan slechts door de deelnemers uit de twee landen, en bovendien 5 kilometer korter.