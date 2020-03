Kans op nieuwe wijk op Keppelse velden vergaat met verkoop school en werf

Zo kwam overwoe­kerd Oldenkotte weer in beeld is als tbs-kli­niek

18:10 REKKEN - Het peperdure, extra beveiligde ‘gevangenishek’ is vijf jaar geleden al weggehaald. Moeder Natuur kreeg alle ruimte om te woekeren in de lege panden. Maar aan die onbegrensde vrijheid kwam woensdag acuut een einde, toen bekend werd dat Oldenkotte in Rekken weer in beeld is als locatie voor een tbs-kliniek.