Kap 343 bomen is zaak van gemeente Berkelland

De kap van de bomen is omstreden. Bijna 1800 Achterhoekers hebben de petitie van het burgerinitiatief ‘Stop bomenkap N-wegen Gelderland’ getekend. Het onderwerp werd zelfs landelijk nieuws. In de gemeenteraad van Berkelland dienden GroenLinks, PvdA en D66 vorige maand een motie in tegen de kap. Maar die kreeg geen steun van de overige fracties. Volgens VVD-fractievoorzitter Hans Boxem gaat Gelderland over de kap. „Het is beleid van de provincie”, aldus VVD-raadslid Hans Boxem. „Die maakt de afweging tussen verkeersveiligheid en ecologie en landschap. Waarom willen we daar als tweede overheid nog eens overheen?”, aldus Boxem in de gemeenteraad.