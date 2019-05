Kap van 343 eiken langs de N319 bij Ruurlo uitgesteld door provincie Gelderland

Bijna de hele familie van Mirjam werd uitgemoord: ‘Mijn ouders hebben altijd gezwegen’

15:15 WINTERSWIJK - Waarom zij geen opa en oma had? Het werd haar als kind niet uitgelegd. Doorvragen had geen zin. Mirjam Schwarz (65) behoort tot de tweede generatie joodse nabestaanden: ,,Mijn ouders hebben altijd gezwegen over de oorlog. Over hun families die bijna geheel waren uitgemoord.”