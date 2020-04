Kapitein Egbert uit Winterswijk dobbert al wekenlang in lockdown op de Zuid-Chinese Zee

Bos is de kapitein-eigenaar van het schip, dat is vernoemd naar zijn vrouw Anet Vruwink, software engineer. Zij woont met haar dochter Irene van 16 en zoon Oscar van 14 in Winterswijk. Haar man is daar onder normale omstandigheden ook geregeld, maar nu even niet. Hij is als kapitein al maanden op ‘wereldreis’ met zijn andere grote liefde Anet. Het schip, welteverstaan.



Dat heeft als vermelde havenplaats Winterswijk. Maar zelfs het hoofdveld van FC Winterswijk zou veel te klein zijn om het zeeschip te bergen.



Bos ervaart met het schip de coronacrisis aan den lijve. Met zijn ‘Anet’ en de complete bemanning – zo’n twaalf man – dobberde Bos vijf weken lang op de Zuid-Chinese Zee. Werkloos. Het schip kan een kleine 5.000 ton vervoeren maar kreeg door de crisis geen vracht meer.