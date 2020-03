Kappers worstelen met gezondheidsadviezen: wel of niet knippen?

LIVE | Corona in de regio: Wat kan nog wél en wat niet? En bevrij­dings­dag op 31 augustus?

7:39 De overheid maakt miljarden vrij voor ondernemers en werknemers om de economische gevolgen van de coronacrisis enigszins op te vangen. Nederland sluit de grenzen voor reizigers van buiten de Europese Unie en we worden gevraagd om zelf niet meer naar het buitenland te gaan. Het wordt steeds rustiger op straat. Tegelijk ontstaan er overal bijzondere initiatieven, want het leven gaat ook gewoon door. Ook vandaag volg je alle ontwikkelingen in ons liveblog