Karin keert terug naar haar roots in Borculo: ’t Spuythuys wordt mijn kunstatelier!

VIDEO Bob Ross nog altijd me­ga-populair, blijkt in Gorssel: ‘Twee minuten na persconfe­ren­tie kaartjes gekocht’

19 november Gorssel is de komende tijd ‘Bob Ross City’. Museum More is het eerste museum ter wereld dat een tentoonstelling speciaal aan de Amerikaanse snelschilder van het tv-programma The Joy of Painting wijdt. Er staan veertig werken van Ross uitgestald in zaal 1. De expositie opent deze donderdagochtend. Het is een komen en gaan van fans van de zalvend sprekende krullenbol.