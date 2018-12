Karlijn en Ellen nemen Discus Eibergen over

EIBERGEN - Ze runnen de zaak al een paar maanden, maar per 1 januari is het officieel: dan zijn Karlijn Stroet (33) uit Beltrum en Ellen Hartman (32) uit Gelselaar de nieuwe eigenaren van Discus Eibergen.

De twee werken beiden al een aantal jaren in de winkel en vatten begin dit jaar het plan op om samen een onderneming te beginnen. Het toeval wilde dat de toenmalige bedrijfsleider vlak daarna aangaf dat hij wegging. „Toen hebben we onze kans gegrepen, zijn bedrijfsleiders geworden en hebben alles voor de overname in gang gezet.”

Uitdaging

Een dappere zet, want destijds was Ellen zwanger en momenteel is Karlijn bijna uitgerekend. Dat zien ze echter helemaal niet als een probleem. ‘Ik ben de komende tijd wat meer in de winkel en kan waar nodig met Karlijn overleggen’, aldus Ellen, die jarenlang werkte als paraveterinair dierenartsassistent en als gediplomeerd hondengedrag deskundige haar eigen hondenschool had.

Bezorging