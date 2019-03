Karten, uitgaan en wonen in ‘oude’ school in Ulft

Roep om APK voor zonnepane­len krijgt weinig bijval: ‘Bangmake­rij’

17:00 Er is helemaal niks mis met zonnepanelen, een APK-keuring is helemaal niet nodig als je de installatie laat doen door een deskundig bedrijf. Dat zegt André de la Porte van Vereniging Eigen Huis in reactie op een oproep van Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV, het vroegere brandweerinstituut Nibra).