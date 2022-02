Kartkampioen Giel (10): ‘Ik wil graag Formule 1 rijden, al weet ik dat dit wel lastig wordt’

Moeder en ‘eerste vader’ van kunsthisto­ri­cus Jaap Nijstad trouwden in Kamp Westerbork: ‘Cynisme ten top’

De moeder van kunsthistoricus Jaap Nijstad uit Gelselaar is een van de 261 vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog trouwen in Kamp Westerbork. Tekenaar Leo Kok, haar echtgenoot, beschouwt hij als zijn eerste vader. „Zijn werk onder de aandacht brengen is het enige wat ik nog voor hem kan doen.”

