Kartrekkers Dierenambulance Achterhoek stoppen om ‘ernstige gezondheidsredenen’

Lochemse ontwerper Johan Weernink van bekende overblijf­be­kers en broodtrom­mel­tjes geridderd: ‘Boegbeeld van Mepal’

22 juni Dat de zojuist gepensioneerde Johan Weernink, hoofdontwerper van het Lochemse Mepal en bedenker van de iconische overblijfbeker, geliefd is onder zijn collega’s werd vandaag weer eens duidelijk. Tientallen van hen accepteerden het irritante snelteststokje in hun neus om zijn afscheidsfeestje bij te wonen. Waar hij werd verrast met een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.