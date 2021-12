Karttalent Giel Huntink (10) uit Aalten wint kampioenschap: ‘Het ging beter dan verwacht’

AALTEN - Karttalent Giel Huntink (10) uit Aalten is Nederlands/Belgisch kampioen in de Formula Honda 9PK geworden. En dat terwijl hij eigenlijk bezig was met een ‘leerjaar’. ,,Het was een hele mooie dag.”

Karten was voor veel professionele coureurs de autosport waar ze mee begonnen. Max Verstappen bijvoorbeeld. Hij kan dit weekend tijdens de GP van Abu Dhabi de allereerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 worden, mits hij Lewis Hamilton verslaat. Zover is Giel Huntink uit Aalten nog niet.



Al heeft hij wel de Formula Honda 9PK van de GK4 Kart Series op zijn naam geschreven. Het eerste seizoen in de klasse zou voor Giel eigenlijk een leerjaar worden. Maar de jonge karter reed zo goed, dat hij zaterdag in Eindhoven kampioen werd.

Een vierde plaats in de afsluitende race op circuit De Landsard was voldoende om de Nederlands/Belgische titel veilig te stellen.

Geen risico genomen

Geen eenvoudig opgave, want de kartbaan in Eindhoven was nat en het was koud. ,,Het waren best moeilijke omstandigheden en het was lastig rijden, maar ik hoefde niet alle risico’s te nemen om kampioen te worden. In de laatste ronde van de finale werd ik onder druk gezet en heb ik de andere kart laten gaan. Ik heb met het oog op het kampioenschap geen risico genomen.”

,,Toen ik in de laatste race over de finish kwam, was ik super blij dat ik kampioen was geworden.”

Volledig scherm Karttalent Giel Huntink (10) uit Aalten werd Nederlands/Belgisch kampioen in Formula Honda 9PK. © RaceXpress.nl/Bas Kaligis

Mikken op top 5

,,Vorig jaar zomer zijn we in deze klasse begonnen en dit jaar zou eigenlijk een leerjaar worden”, zegt Huntink. ,,Samen met mijn ouders en het team van JD Kartsports zeiden we tegen elkaar dat we mikten op een plaats in de top 5. Dat zou al een goed resultaat zijn, maar het liep even anders. Natuurlijk heb ik nog steeds heel veel geleerd, maar het ging beter dan we gedacht hadden.”

Zijn vader René bekijkt de prestaties van Giel vol trots. ,,Volgend jaar willen we op hetzelfde niveau weer kampioen worden. Tegelijkertijd gaan we ons voorbereiden op 2023 als Giel in het Nederlands kampioenschap van IAME gaat rijden.”

,,Een fysiek zware competitie, dus zullen we meer moeten trainen, maar het is hartstikke leuk. Na de volgende stap gaat het allemaal veel sneller en dan gaat het met de bankrekening ook sneller. Het wordt tijd om op zoek te gaan naar meer sponsors. Nu is het nog onze hobby en sport, maar Giel heeft een droom om coureur te worden. Het hoeft voor mij geen Formule 1 te zijn, maar professioneel autocoureur zou heel mooi zijn.”