Kasteel Huis Bergh zakt 1 centimeter in 30 jaar tijd en kent veel scheuren: ‘Maar dat is niet verontrustend’

Auto met ingeslagen ruiten voor Doetin­chems café waar geweldsin­ci­dent was, eigenaar verbaasd: ‘Oeps. Dit krijgt een staartje’

10 oktober DOETINCHEM - Een blauwe stationcar met meerdere ingeslagen ruiten en een deuk in de deur staat zondag voor het middaguur geparkeerd voor café Wijnbergen in Doetinchem. Hier was vrijdagavond een geweldsincident waarbij een jongeman gewond is geraakt.