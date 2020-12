Kat-en-muis in Overstegen: hét spel voor verveelde jongeren in tijden van corona

Er is een filmpje, geschoten vanuit een van de flats, waarop een explosie te horen is. Even later zijn vanuit alle hoeken en gaten jongeren - wel veertig - op de fiets te zien die met een hoop kabaal alle kanten op schieten. Een jongen gaat zelfs in de haast onderuit, staat op en vervolgt zijn weg.



Wat niet is te zien is dat de politie in aantocht is. Ook is niet te zien dat een man met honkbalknuppel over straat rent om verhaal te halen bij de jongeren.