Kat zit dag lang in een boom in Hummelo; wordt gered door de brandweer

Winters­wijk houdt 500 asielzoe­kers nog een jaar: ‘Als het COA zich niet aan de afspraken houdt, stopt het’

WINTERSWIJK - De tijdelijke uitbreiding naar 500 asielzoekers in het azc in Winterswijk wordt met ten minste een jaar verlengd. Aanvankelijk zou de plus van 400 naar 500 maximaal een jaar duren. Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is daar toch van afgeweken.

11 oktober