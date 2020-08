Allemaal 70-plus

Gietman: ,,We hadden het programma voor komend seizoen al helemaal rond, maar na de zoveelste persconferentie met beperkende maatregelen hebben we voorgesteld ermee te stoppen. Het bestuur wil de verantwoordelijkheid ook niet nemen, want de 45 leden zijn allemaal 70-plus en vallen dus in de risicogroep. Ze zijn al jaren gewend gezellig dicht bij elkaar te zitten en dan gaat de anderhalvemeter-regel echt niet werken. De leden staan unaniem achter het besluit om de vereniging op te heffen.”

Jammer en sneu

Gietman noemt het besluit ‘heel jammer en sneu'. ,,Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel oudere dames niet meer alleen in het donker over straat wilden en bij slecht weer thuisbleven. Het is ook een andere tijd dan een halve eeuw geleden, toen onze vereniging vaak het enige uitje was voor de vrouwen. Gelukkig kunnen ze straks ook naar het Gasthuus en de verzorgingshuizen voor activiteiten en er zijn in de vereniging veel vriendschappen ontstaan. We hebben gezegd: hou contact met elkaar, bel elkaar op en zorg dat je niet vereenzaamt.”