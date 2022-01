Katten, muizen, egels en... steenmarters meest gezien in Doetinchemse tuinen

Weinig doet autobezitters zo verstijven als dat er in de buurt een steenmarter is gesignaleerd. Want wat als het dier onder motorkap huist en zijn scherpe tanden in kabels en ander spul zet? ‘ Toch zijn het dieren die binnen bebouwd gebied zich erg verdienstelijk kunnen maken door het vangen van ratten en muizen’, staat in een rapportage van ecologisch adviesbureau Silvavair.

Huiskat vaakst gezien

Silvavair plaatste in opdracht van de gemeente Doetinchem camera’s in totaal 41 tuinen van inwoners, die zich hiervoor hadden gemeld. Dit om zo te signaleren wat er zoal aan ‘wild’ rondliep in deze tuinen in de hele gemeente. De camera’s stonden in 2021 vier weken opgesteld.



In die periode werden er 6699 dieren vastgelegd: 14 soorten zoogdieren en 31 vogels. Niet verrassend dook de huiskat het vaakst op: 2143 keer in bijna alle tuinen.



Goede tweede was de muis: 303 keer in zeven tuinen. Daarna komt de egel, die totaal 259 voorbij de camera kwam in achttien verschillende tuinen. De steenmarter werd ook in achttien tuinen – vooral in de stad Doetinchem – gezien en 62 keer waargenomen.



De resultaten van het onderzoek zijn te zien op www.doetinchem.nl/wildcamera.