Kazemat en eigenares boekwinkel in nieuwscafé

DOETINCHEM - De kazemat, het verdedigingswerk dat is gevonden bij wegwerk aan de Terborgseweg, is onderwerp tijdens het Nieuwscafé in de Gruitpoort in Doetinchem van zondag 2 december. Archeoloog Peter Wemerman vertelt over de vondst die onderdeel was van de Hamburgerpoort en dateert van ongeveer 1530.