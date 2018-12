Kazemat én rondeel mogelijk blijvend zichtbaar in Doetinchem

Twee gewonden bij steekinci­dent in woning Doetinchem

7:17 DOETINCHEM - In een huis in Doetinchem is zondagavond een steekincident geweest, waarbij twee personen gewond zijn geraakt. De politie meldde het voorval kort na 22.30 uur. Volgens getuigen is er een persoon aangehouden, het zou gaan om een jonge man.