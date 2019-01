Kazemat in Doetinchem nú al een publiekstrekker

Pastoor leefde veertig jaar zonder geld en adres

14:58 DOETINCHEM / Hij wilde leven als Jezus en Fransiscus van Assisi. Dus leidde Frans Horsthuis jarenlang een zwervend bestaan. Tot hij in 2011 een flatje betrok in Doetinchem. In december overleed hij, 97 jaar oud. Een verleden leven over een bijzonder mens.