‘Keetjongeren’ houden zich aan coronaregels, hangjeugd juist weggestuurd en beboet

De politie en de VNOG zeiden vorige week al dat er scherper gecontroleerd wordt op het naleven van de regels en dat dit vrijwel meteen tot een boete leidt als dat niet gebeurt. Dit was onder meer zo in Zutphen, waar een illegaal feest was in een loods. Alle 24 feestgangers, in de leeftijd van 15 tot en met 22 jaar en afkomstig uit Arnhem en omgeving, zijn op de bon geslingerd. Ook in in Apeldoorn waren teveel mensen bijeen. Hier krijgt de pandeigenaar een brief met een officiële waarschuwing van de VNOG.



In totaal zijn in Noord- en Oost-Gelderland nu 45 ‘coronaboetes’ uitgeschreven in de maand oktober. Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en voorzitter van de VNOG, is niet ontevreden. ,,Gelukkig houden de meeste mensen zich aan de maatregelen”, zegt hij.