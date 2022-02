Keihard werken, maar het levert ook veel op: Zo kijken Achterhoekse en Liemers raadsleden naar hun functie

Zitting nemen in de gemeenteraad is niet voor iedereen weggelegd. Toch zijn er heel veel betrokken inwoners die het voor lief nemen, om onderdeel uit te maken van het belangrijkste politieke orgaan in een gemeente.



Met de verkiezingen in aantocht, doen wederom honderden mensen een gooi doen naar een van die schaarse stoeltjes in hun gemeente. In de hele Achterhoek en Liemers samen is er immers maar plek voor 276 mensen.

Maar wat houdt het eigenlijk in. Raadslid zijn? Daar heeft lang niet iedereen een antwoord op. ‘Zeker burgers niet’, laat een van de raadsleden weten. ‘Die hebben vaak geen enkel benul hoe politiek werkt en dat we er niet voor zijn om alle problemen op te lossen.’



Daarom heeft de redactie van De Gelderlander alle raadsleden in de Achterhoek en Liemers een uitgebreide enquête toegezonden met uiteenlopende vragen. Zoals over hun eigen inbreng in de gemeentepolitiek, de diversiteit binnen de raad en hun fractie, over het aantal uur dat ze wekelijks spenderen aan het raadswerk en of ze de het leven als raadslid ook aan familie of vrienden zouden aanraden.