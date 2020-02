Keiharde kritiek op afvalbeleid Bronckhorst; voorzitter dreigt raadszaal te ontruimen na applaus

Die opmerking leidde tot rumoer, maar mensen lieten zich niet tegenhouden en klapten ook na het inspreken van Athur Zilvold uit Hengelo. Hij woont dichtbij het milieuparkje aan de Spalstraat en ziet veel meer vervuiling sinds het nieuwe beleid. ,,Zwerfvuil in de struiken, zakken naast de container en glas dat niet in de bak past wordt ter plekke kapotgeslagen. Dit bezorgt ons heel veel overlast”, zei Zilvold, die al jaren last heeft van de ondergrondse containers naast de deur.



Het applaus dat volgde leidde niet tot ontruiming van de zaal door commissievoorzitter Bakker, wel tot een schorsing. Daarna sprak zij de aanwezigen streng toe, maar iedereen mocht wel blijven zitten.



De bezoekers hoorden vervolgens hoe de commissieleden van de politieke partijen denken over het nieuwe beleid, waardoor een tekort van ruim 1 miljoen euro dreigt. Dit voornamelijk doordat veel minder mensen dan verwacht (550 in plaats van 6.000) hun grijze container behouden. Dit scheelt hen 110 euro, maar bezorgt de gemeente een strop van ruim 7 ton. Samen met andere tegenvallers is er een totaal tekort van zo’n 1,1 miljoen euro.