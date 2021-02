Keijenborg krijgt zijn sportcomplex met sportzaal, tennis én voetbal: ‘Dit is geweldig nieuws’

,,Dit is geweldig nieuws voor Keijenborg en omgeving”, zegt Willem-Jan van Vijfeyken, voorzitter van de Dorpsraad. Een projectgroep is al sinds 2016 bezig het plan rond te krijgen. Nu is het zover, op een akkoord van de gemeenteraad na.



Het college van de gemeente Bronckhorst is razend enthousiast en wil 1,4 miljoen euro bijdragen. ,,Er is in Keijenborg heel hard aan gewerkt door heel veel mensen én de sportverenigingen. Dat dit nu is gelukt is een groot compliment waard”, zegt sportwethouder Evert Blaauw.