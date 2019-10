Keijenborgs plan verder zonder Bernardusschool

KEIJENBORG - De St. Bernardusschool is nog te goed voor vervanging. De school krijgt daarom geen onderdak in de nog te bouwen multifunctionele accommodatie in Keijenborg. Ook zijn er twijfels over een sporthal op die plek.

Volgens de gemeente Bronckhorst is de school nog niet toe aan nieuwbouw.

De Keijenborgse dorpsraad maakt zich sterk voor een nieuwe accommodatie aan de Pastoor Thuisstraat. In het eind vorig jaar gepresenteerde plan kwamen hier drie voetbalvelden, drie tennisbanen en één gebouw met kantine, kleedkamers, sporthal én school.

Die school valt nu af en ook bij de sporthal plaatst de gemeente vraagtekens. Van de nu bestaande gymzaal in het dorp wordt volgens de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF te weinig gebruikgemaakt: 800 uur per jaar waar 1400 uur gewenst is. ,,Het is daarom niet verantwoord hierin te investeren”, stelt wethouder Willem Buunk.

Hengelo wil uitbreiding

Toch wil de wethouder niet direct het hele plan afschieten. Samen met de initiatiefnemers en betrokken verenigingen wil de gemeente onderzoeken of wensen binnen Bronckhorst te combineren zijn. Bij sporthal De Kamp in Hengelo klinkt de wens om uitbreiding, want hier kunnen ze de gevraagde zaaluren niet aan.

Sommige teams van de Hengelose volleybalvereniging DVO wijken voor hun trainingen momenteel uit naar Wichmond, Hoog-Keppel en Doetinchem. Zij zouden ook in Keijenborg kunnen trainen, zo klinkt het. ,,Voor de leefbaarheid in het dorp vinden wij het van enorm belang dat zo’n accommodatie hier komt”, zegt voorzitter Van Vijfeyken van de dorpsraad.

Betonrot