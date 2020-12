Keijenborgse Anja leeft in een Amerikaanse gouden bubbel

Vanuit haar Amerikaanse villa vertelt ze over haar leven en het afgelopen jaar. Ze is naar Washington verhuisd omdat haar man bij de Amerikaanse ambassade werkt.

Regelmatig krijgen ze uitnodigingen voor militaire ceremonies waar af en toe ook de president bij is. ,,We leven echt een beetje in een gouden bubbel – soms voel ik me ook net een Desperate Housewife’’, zegt ze. Elverding geniet volop van alle uitjes en houdt zich bezig met allerlei taken binnen de ambassade. ,,Stilzitten is niks voor mij. En wij houden allebei gewoon wel van recepties: van opdirken tot netwerken.”