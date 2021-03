KemperKip mag bouwen van de rechter

Check jouw gemeente KAART | Minder nieuwe coronage­val­len in Flevoland en Gelderland: drie gemeenten op nul

7 maart Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren gedaald. Ook landelijk is er een daling in de cijfers waar te nemen. Het goede nieuws geldt niet voor de gemeente Zwartewaterland, waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners weer hoger ligt dan gisteren. Op Urk keerde wel het vertrouwde beeld van vorige week terug: nul nieuwe besmettingen.