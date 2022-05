Kenana houdt Suikerfeest voor Syrische gemeenschap in voormalig katholieke kerk

Met videoTERBORG - Voor Kenana Othman (21) is het Suikerfeest dit jaar heel bijzonder. Zij verzorgt voor ruim 70 Syriërs een viering van dit feest op een wel heel bijzondere plek, als een stage-opdracht. De Georgiuskerk in Terborg.

,,Ja het klopt dat het een beetje gek is, Suikerfeest in een voormalige kerk. Maar het is echt een prachtige plek”, zegt een trotse Othman. ,,Het maakt niet uit of het een moskee of kerk is, het gaat toch om het samenzijn met mensen.”

De Georgiuskerk is niet geheel toevallig gekozen. Othman loopt stage bij de beheerder van de kerk, John Bakker. ,,Ik krijg er gewoon energie van als ik Kenana zo bezig zie. Ze is zo enthousiast. De kerk is niet voor niks gesloten als kerk. Het is toch prachtig dat we zoiets hier kunnen doen”, zegt hij.

Volledig scherm Kenana Othman in de Georgiuskerk in Terborg. © Jan Ruland van den Brink

Niet alleen familie

Volgens Othman wordt het Suikerfeest normaal gesproken alleen met eigen familie gevierd. Een groot gedeelte van haar familie zit echter nog in Syrië. ,,Daarom zijn dit soort feesten voor ons vaak ook een beetje verdrietig, het liefst vieren we het met iedereen. Omdat we dit allemaal voelen, organiseer ik dit feest voor de Syrische gemeenschap in de omgeving hier”, aldus Othman.

Met deze actie heeft de jonge Syrische een primeur. Naar eigen zeggen heeft de Syrische gemeenschap in de regio nog nooit samen als één familie het Suikerfeest gevierd. Daar is ze maar wat trots op.

Alles zelf op poten gezet

Othman volgt de opleiding Travel en Hospitality aan het Graafschap College in Doetinchem. Vanuit haar stage is ze als gastvrouw verantwoordelijk voor deze avond. Zo heeft ze zelf alle zoete lekkernijen en de uitnodigingen gemaakt. Op die uitnodigingen is ‘gewoon’ een moskee afgebeeld.

Het blijft een bijzondere gewaarwording. De islamitische muziek schalt door de speakers terwijl de katholieke heiligen nog staan afgebeeld in het glas-in-lood. ,,Maar straks gaat die muziek nog ff wat harder”, zegt Bakker ,,Kenana gaat me dan leren hoe je Syrisch moet dansen.”

Volledig scherm Kenana krijgt veel bloemen van de gasten. © Jan Ruland van den Brink