Keppelseweg eerder open dan verwacht, zucht van verlichting bij weggebruikers

Achterhoek­se bakkers en Henk Jan Tannemaat in Nieuwscafé

DOETINCHEM - Hoe overleeft een bakker in tijden dat de energieprijs meerdere malen over de kop gaat? Maurice Ebbers van Bakkerij Ebbers in Terborg en Esther Saalmink van Bakkerij Kaspers in Doetinchem vertellen er zondag over, tijdens het Nieuwscafé om 14.00 uur in de kleine zaal van schouwburg Amphion.

23 november