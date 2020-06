Kerk ontheiligd door optredens tijdens coronakermis: bisdom stelt onderzoek in

De pastoor heeft dit de locatieraad in Lievelde zondag telefonisch laten weten. Hij heeft meteen het Heilig Brood (de hosties) weggehaald uit het kerkgebouw en besloten dat per direct geen enkele viering meer mogelijk is in de kerk in het Achterhoekse dorp. Het aarstbisdom in Utrecht is op de hoogte gesteld en stelt onder leiding van kardinaal Wim Eijk een onderzoek in naar de kwestie.



,,Wij zijn overrompeld en zeer aangedaan door dit zware besluit”, zegt voorzitter Agnes Onstenk van de locatieraad in Lievelde. Die had van het kermiscomité het verzoek gekregen de katholieke kerk open te stellen voor optredens op zaterdag 6 juni. Die werden live uitgezonden op YouTube. Zo zouden de inwoners van Lievelde thuis coronaproof kermis kunnen vieren, nu het dorpsfeest was afgelast vanwege het virus.