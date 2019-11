Kerkelijke kunst blijft behouden voor parochie

Oppositie Berkelland voelt zich misleid: ‘Ik vertrouw mijn eigen gemeente­raad niet meer’

12:02 BORCULO - De oppositiepartijen GroenLinks, OBL, PvdA en D66 voelen zich zo misleid door VVD, CDA en GB over de teruggave van de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2020, dat ze overwegen de komende raadsvergadering te boycotten. „Ik voel me echt vies. Zo ga je niet met elkaar om”