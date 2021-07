Kerkgebouw Rekken is gered, maar hoe moet het nu verder?

Ze hadden het gehoopt en eigenlijk ook wel een beetje verwacht. De reacties op het ontwerp van architect Pim van Dijk was de basis voor een verdere uitwerking met ideeën van de vier studentes. En het viel allemaal in goede aarde bij bezoekers. „Hier kunnen we zeker wat mee”, vertelt Huub Scharenborg van de stichting tot behoud van het kerkgebouw verheugd. „Draagvlak is er genoeg voor het concept van een bed and breakfast en pelgrimsovernachtingen. Maar studenten denken net wat meer out of the box en dat hebben we nodig om het plan op een eigentijdse manier, hier en daar refererend aan de geschiedenis van het gebouw, verder uit te werken.”