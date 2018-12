Somsen benaderde na sluiting van de Hemsteakerk het bestuur van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken met het verzoek het klokje vanwege de historische achtergrond ervan, terug te geven aan ‘Dinxperlo'. “Daar is het eerder gemaakt. Mijn vader was er al erg mee begaan. Hij nam in 1979 bij het 50-jarig bestaan van de zaak het initiatief om het klokje elektrisch te kunnen luiden. Daarvoor moesten de kosters het luiden door aan een touw te trekken.”

Kersenboom

Het klokje - met een gewicht van 18 kilo is het een dwerg in de wereld van de kerkklokken - kwam in 1940 in Eibergen terecht, nadat het in Holterhoek eerder om vogels te verjagen in een kersenboom hing. Gemeenteambtenaar Hietbrink ontdekte het daar bij een boer, wist het klokje te bemachtigen en droeg het over aan dominee Koers van de gereformeerde kerk in Eibergen.

Het klokje is in 1859 door de Dinxperlose klokkengieter Gerhardus van den Heuvel gemaakt. Dat jaartal prijkt ook op het klokje, waarmee de veronderstelling dat het klokje ooit bij het missieklooster Bethlehem in Zwillbrock zou hebben geklingeld, werd ontkracht. Dat klooster - bij de monumentale barokkerk die is behouden - werd namelijk in 1822 gesloopt nadat het in 1811 was gesloten.

Klokkengieterij

Van den Heuvel (1810-1886) begon na opleiding in Duitsland rond 1840 in Dinxperlo klokken te gieten. Wat na zijn dood van de klokkengieterij resteerde, ging in 1945 bij oorlogsgeweld in Dinxperlo verloren.