Kerkrel mondt uit in stil protest: kerkgangers Groenlo in het blauw

Voorman Boh Foi Toch opgenomen in ziekenhuis: concert bij DRU afgelast

15:16 Ulft – Voorman Hans Keuper van Boh Foi Toch is in het ziekenhuis opgenomen met een ontsteking van zijn galblaas. Het optreden dat zondag in de DRU Cultuurfabriek zou worden gegeven is daardoor vervallen. De Achterhoekse dialectband wordt vervangen door The Blues Grass Boogiemen.