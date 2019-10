Kerktoren Beltrum krijgt concurrentie vanaf sportpark

Vier massieve eiken boomstammen van elk 16 meter lang waren donderdag al per trailer aangevoerd op sportpark De Sonders. Ze stammen uit de Westerwaldkreis tussen Siegen en Limburg an der Lahn. Zaterdag werden ze met twee telescoopkranen en een hoogwerker tot één constructie van vier schuin tegen elkaar steunende stammen verwerkt. “Vanwege de lengte hadden we stammen nodig van 80 centimeter doorsnee", schetst voorzitter Mark Ribbers van Survival Beltrum. De survivalclub is één van de kartrekkers van het project om het VIOS-park geschikt te maken voor een gevarieerd sportaanbod.

5 ton per stam

Krachtenberekening

De bouwers zijn niet over één nacht ijs gegaan. “Voor deze constructie hadden we een vergunning nodig. De gemeente Berkelland stelde daar diverse eisen aan. Zo is een constructieberekening gemaakt, en is geanalyseerd welke hoe welke krachten van invloed zijn. Vandaar ook de maat eiken waar we op uitgekomen zijn.”