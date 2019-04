Kermis Eibergen: veiligheidsregio zwijgt, burgemeester onder vuur

EIBERGEN - De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) zwijgt over de veiligheid van de kermis in Eibergen. Pas na de gemeenteraadsvergadering van vanavond in Berkelland is de VNOG bereid vragen te beantwoorden. „Dat hebben we samen met de gemeente Berkelland zo afgesproken”, aldus woordvoerder Bert Huisman.

Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland ligt onder vuur vanwege de veiligheid van de voorjaarskermis in Eibergen, afgelopen weekeinde. Onder meer de fracties van de PvdA en D66 willen vanavond in de raadsvergadering opheldering van de burgemeester over de verleende evenementenvergunning. Ze willen onder meer weten waarom Van Oostrum geen maatregelen heeft getroffen na signalen van de Eibergse brandweercommandant dat hij zich zorgen maakte over de veiligheid op De Brink bij de voorjaarskermis in Eibergen.

De kermis was dit jaar groter en volgens de bezoekers ook mooier dan anders. Maar met zoveel attracties op een kleine ruimte ontstond bij bewoners en winkeliers op De Brink onrust over de veiligheid en bereikbaarheid. Ook de postcommandant van de Eibergse brandweer gaf zaterdag na een ronde over de kermis bezorgd aan dat hij bij een brand in een pand of een incident met een kermisattractie het plein niet opkomt. „Je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat je met een reddingsvoertuig nergens op De Brink terechtkunt”, aldus postcommandant Chris Woithon.

“Ja, en?”, reageerde burgemeester Joost van Oostrum dit weekeinde. „Wij hebben een vergunning afgegeven gebaseerd op het advies van de veiligheidsregio. Die geeft aan dat dit wel kan.” Maar dat advies blijkt gebaseerd op een tekening, die niet klopte met de werkelijkheid, gaf het college maandag toe op vragen van D66. Oftewel: de attracties stonden op een andere plek dan in de aangeleverde plattegrond voor de vergunning. PvdA en D66 willen onder meer weten hoe het kan dat er een vergunning is verleend zonder actuele, juiste tekening.