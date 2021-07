Kermis Hengelo tóch geschrapt: ‘Risico’s zijn te groot’

,,Dat is zeker een teleurstelling en enorm balen natuurlijk”, zegt secretaris Thimo Woerts van Schutterij EMM, mede-organisator van de kermis in het weekend van 16, 17 en 18 juli. De beslissing tot het schrappen is genomen samen met de horecazaken Jansen & Jansen, De Zwaan en De Jongens. De kermis in Hengelo is anders van opzet dan de meeste andere Achterhoekse volksfeesten. Er is geen feesttent waarin iedereen zich verzamelt, maar het borrelen gebeurt bij bars op straat en in de reguliere horeca. De verschillende attracties staan rond de kerk. De organisatie wilde dit open karakter behouden , maar de gemeente Bronckhorst eiste dat het er een omheind terrein zou komen met toegang na een negatieve coronatest, zoals in Toldijk afgelopen weekend.

‘Onzeker of je kosten terugverdient’

,,Dat zouden we wel kunnen realiseren, maar de conclusie is dat we het niet willen”, zegt Woerts. ,,We moeten dan zoveel kosten maken voor het afsluiten en de beveiliging. En niet te vergeten de bandjes voor de muziek en horecapersoneel. Terwijl het onzeker is dat je al die kosten terugverdient”, zegt de EMM-secretaris. ,,Want als maar de helft van de mensen komt die nodig zijn om de kosten terug te verdienen, draai je dik verlies. Dat risico is te groot, vooral voor de horeca die al enorm moeilijke maanden achter de rug heeft.”



Wat wel doorgaat zijn de kinderspelen op vrijdag en het vogelschieten op zaterdag, beide op het terrein van ijsvereniging Steintjesweide. Entree werkt met Testen voor Toegang, waarbij bezoekers een bewijs van een negatieve coronatest moeten laten zien in de CoronaCheck-app.



Ook de markt met streekproducten, op zondag in de Spalstraat, gaat door. Deze is gewoon openbaar toegankelijk.



Info over tijden en locaties op emmhengelo.nl