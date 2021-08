Kermis in Doetinchem gaat door, ook zonder Stadsfeest

VIDEO Gesneuvel­de oorlogspi­loot Bill leeft voort in Zutphens monument: ‘Hij wilde ons helpen, zó jong al’

20 augustus De P-51 B Mustang werd beschoten door het Duitse flak afweergeschut, explodeerde met een luide knal in de lucht en boorde zich in de Zutphense uiterwaarden. Aan de kant van De Hoven, pal tegenover de Bult van Ketjen. Het was de laatste vlucht van de geallieerde piloot William Gibbs Abbott uit Nieuw-Zeeland. Hij stierf - 22 jaar jong - op 9 september 1944. William - ‘Bill’ voor intimi - heeft nu dankzij de inspanningen van Zutphenaar Ed Radstake (59) een herdenkingsmonument dichtbij de plek van de crash.