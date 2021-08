Kermis in Winterswijk heeft extra ruimte

,,Ik ga uit van het gezonde verstand van iedereen en heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat op de kermis”, zegt burgemeester Joris Bengevoord. Hij is ter voorbereiding naar de Tilburgse kermis geweest, waar het allemaal op rolletjes liep.



,,We hebben gastheren en -dames die mensen nog eens kunnen wijzen op de regels. Als het toch te druk wordt, kunnen we gemakkelijk de toegangswegen naar de kermis afsluiten.”



In plaats van een optocht, worden de bloemencorsowagens vanaf vrijdag opgesteld in het park Scholtenbrug en gaan muziekkorpsen door het dorp. De Markt is omgetoverd tot een groot terras. Geen volwaardig Volksfeest, maar toch iets meer vertier dan vorig jaar.