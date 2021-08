Kermissen worstelen met coronaregels: Gaanderen afgelast, Steenderen gaat door

,,Met het toelaten van maximaal 750 mensen kunnen we niet uit de voeten", zegt Jan Kuiperije, voorzitter van de kermis in Gaanderen. ,,Want wie laat je wel toe en wie niet? De kermis is voor de hele Gaanderense gemeenschap. Het was een moeilijke beslissing maar er staat een streep door.”



Het volksfeest - dat gepland stond van zaterdag 11 tot en met dinsdag 14 september - geldt als een van de grotere kermissen in de regio. Alleen op zondag trekt de kermis in Gaanderen al jaarlijks zo'n 2.500 bezoekers. Omdat het Schuttersgilde Sint Martinus 150 jaar bestaat, zou de kermis op 10 september al beginnen met een jubileumavond. Op dinsdagavond zou Tino Martin optreden. ,,Die hebben we afgezegd", zegt Kuiperije. ,,Het programma schuift door naar 2022.”