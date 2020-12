Kerstbomenseizoen vroeg begonnen in Achterhoek: ‘Ze zijn niet aan te slepen’

Wie gaat deze gloednieu­we jachthaven in Zutphen beheren?

5 december Bijna vijftig jachten aan de rand van de binnenstad. De nieuwe jachthaven in de Noorderhaven in Zutphen is een plek waar de luxe jachten in de zomer af en aan moeten gaan varen. Nu de laatste hand wordt gelegd aan de nieuwbouwwijk met meer dan 1000 woningen zoekt Zutphen een beheerder voor de jachthaven waar de laatste jaren veel om te doen is geweest.