“Beter voor het klimaat en voor onze portemonnee", zegt Jan Waanders. “Er is nooit iemand over de stroomkosten gevallen, maar de verlichting brandt zowat een maand. Nu was het eenmalig een uitgave van 600 euro - daar hadden we voor gespaard - maar zijn we voor heel lang klaar...” Voor dat geld zijn de 34 kerstklokken in de straat van ledverlichting voorzien.