Kerstboomwens voor Ansje, Gerda en Dini gaat in vervulling: ‘Jullie zorgen voor elkaar, dat vinden we zo mooi’

Waarom dagenlang stil zijn in Oost-Nederland steeds gebruike­lij­ker is: ‘We leven voortdu­rend met stress’

Kerst nadert, Nederland is weer in lockdown. Lekker rustig zou je denken, maar voor sommige mensen voelt dat anders. Plekken waar je dagenlang stil moet zijn, zijn nodig om ‘ons’ onrustige gemoed te kalmeren. Zogeheten retraitecentra in Oost-Nederland zijn voortdurend volgeboekt. ,,We leven in een wereld waarin constant veel van ons wordt gevraagd.’’

22 december