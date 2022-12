Kerstengel Marga verzamelt duizenden stickers om ze weg te geven: ‘Het is een hobby geworden’

Denk aan elkaar | MET VIDEOOp haar volgeladen fiets met brieven en pakketjes is de 66-jarige postbezorgster Marga Donderwinkel een bekend gezicht in Zieuwent. Al ruim vijftien jaar brengt zij in de gemeente Oost-Gelre de post rond en tussendoor vindt zij ook nog de tijd om mensen in Lichtenvoorde te helpen met het compleet maken van een stickerboek over de historie van Lichtenvoorde.