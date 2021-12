Kerstkaarten tegen de eenzaamheid voor cliënten Zozijn: ‘Lieve wensen komen goed terecht bij hen’

Voor contant geld in ’s-Heerenberg voorlopig aangewezen op de Primera na sluiting twee pinautoma­ten

'S-HEERENBERG - De twee pinautomaten aan de Stadswal in ’s-Heerenberg verdwenen vorige week van de een op de andere dag. Sindsdien is het razend druk bij Primera, waar nu de enige pinmogelijkheid van de stad is. ’s-Heerenberg is even te klein, maar het bedrijf Geldmaat zegt een locatie voor een nieuwe automaat te zoeken.

