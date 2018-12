“De Kerstcross is uitgegroeid tot een klassieker en die wil elke wielrenner wel op zijn of haar naam hebben”, zegt Fred de Kinkelder van De Stofwolk. Behalve met een cyclecrosser kunnen de renners ook meedoen met een mountainbike.

De Kerstcross werd circa een kwart eeuw geleden in het leven geroepen omdat er normaal gesproken in deze tijd van het jaar voor wielrenners weinig valt te beleven. In die 25 jaar is het uitgegroeid tot een begrip in wielerland. “Dat is ook de reden waarom de deelnemers niet alleen vanuit de Achterhoek en Twente, maar zelfs ook andere delen van het land op Tweede Kerstdag naar ons parcours op sportpark De Bijenkamp afreizen”, vertelt Arjan Ribbers, een van de organisatoren.