Kerstmarkt Eibergen Kerstmarkt in een propvolle kerk

Eibergen loopt uit voor de kerstmarkt. In de kerk is er geen doorkomen aan.

EIBERGEN

Het is proppen geblazen deze zondagmiddag in de Oude Mattheüs in Eibergen. De bezoekers zijn echter niet de kerk binnengestapt om naar een preek te luisteren. In de kerk staan talrijke stands. Allerlei kerstattributen worden er verkocht. De kerk fungeert op deze vierde adventszondag als een kleine warenmarkt.

Op het altaar

Op het altaar zit een groep vrouwen. Zij zingen kerstliederen. ‘Stille nacht, heilige nacht’ klinkt het door de bomvolle kerk. Tal van bezoekers blijven staan kijken naar het koor. Er is op een gegeven moment geen doorkomen meer aan. „Volgens mij is het nog nooit zo druk geweest in de kerk”, zegt een vrouw bij één van de kramen.

Knettervol

Ook buiten is het druk. Ondanks het slechte weer lijkt Eibergen uit te lopen voor deze kerstmarkt. De kerstman wandelt ook door het dorp. Hij is al in de kerk geweest. Maar van een nieuwe poging ziet hij af. „Het is knettervol in de kerk. Kinderen willen er ook op de foto met mij”, zegt de kerstman.

Het loopt helemaal vast

De opvallende bezoeker uit Lapland heeft een grote zak bij zich. Daarin zit veel snoep. „Maar ik ga er nu niet mee de kerk in. Ik kan me daar niet vertonen. Anders loopt het helemaal vast.” De kerstman op deze kerstmarkt is Gerrit ter Maat. Hij had op beter weer gehoopt. „Dit weer is niets aan. Mijn pak wordt helemaal nat”, baalt hij.

Zware stem

De kerstman maakt met allerlei mensen een praatje. Maar weinig bezoekers herkennen hem. „Dat gebeurt pas als ik ga praten. Dat herkennen ze mijn stem. Het lukt me niet om de hele dag met een zware stem te spreken”, zegt de kerstman. Voor de kinderen is er alleen snoepgoed. Cadeaus zitten niet er niet in de grote zak. „Sommige kinderen vragen mij nog of ze een cadeautje krijgen met de kerst”, zegt de kerstman.

Sleetjes

Ook rondom de kerk staan tal van kramen. Kinderen kunnen zelfs nog sleetje rijden. Er ligt evenwel geen millimeter sneeuw. Het ontbreken van de witte neerslag hoeft geen spelbreker te zijn. Bertus en zijn zoon Wilco Floors hebben een stellage neergezet en drie sleeën met wieltjes meegenomen. Onafgebroken willen kinderen op een slee met wieltjes naar beneden. „Dit gaat de hele middag zo door”, zegt Bertus Floors over de drukte. Enkele tientallen meters verderop houdt Wilco de naar beneden rollende kinderen in de gaten. „Laat maar rollen. Niet remmen”, zegt hij tegen een kind, dat al vroegtijdig tot stilstand komt.

Kinderkleding

Niet alleen in de kerk en rondom het Godshuis is er vermaak. Ook in gemeenschapshuis De Huve gebeurt van alles. Er staan diverse stands en er wordt kinderkleding verkocht. Hennie Harmsen uit Empe mag van de organisatie kleding verkopen op deze drukke dag. „Ik heb zelf een winkel aan huis. De laatste weken ben ik op meer kerstmarkten geweest. Dit is de vijfde”, zegt ze.